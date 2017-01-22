Заб Джуда одержал первую победу за 5 лет, нокаутировав Мунгуйю (видео)

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Заб Джуда одержал свою 43-ю победу на профессиональном ринге.

Отметим, что Джуда не выходил на ринг более трех лет.

Сегодня его соперником был малоизвестный представитель Гондураса Хорхе Луис Мунгуйя. Заб нокаутировал оппонента уже во втором раунде.

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Напомним, Заб Джуда ранее владел чемпионскими поясами в суперлегком и полусреднем весах. Первое поражение на профессиональном ринге ему нанес Константин Цзю в 2001 году.

После этого уроженец Бруклина провел поединки с такими звездами как Флойд Мэйвезер-младший, Мигель Котто, Лукас Матиссе, Амир Хан и Дэнни Гарсия.

До сегодняшнего дня последняя победа Джуды была датирована мартом 2012 года: тогда он взял верх в поединке с Верноном Пэрисом.



