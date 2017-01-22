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Футболист молодежной сборной Аргентины находится на просмотре в «Урале»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Нападающий молодежной сборной Аргентины Ролон находится на просмотре в «Урале», сообщает твиттер екатеринбургского клуба. 

В товарищеском матче с румынской «Астрой» на кипрском сборе форвард вышел в основном составе «Урала».

Ролон был игроком молодежной команды «Барселоны». С 2016 года 22-летний форвард является свободным агентом, до этого Ролон был игроком «Сантоса». 

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