Футболист молодежной сборной Аргентины находится на просмотре в «Урале»
Нападающий молодежной сборной Аргентины Ролон находится на просмотре в «Урале», сообщает твиттер екатеринбургского клуба.
В товарищеском матче с румынской «Астрой» на кипрском сборе форвард вышел в основном составе «Урала».
Ролон был игроком молодежной команды «Барселоны». С 2016 года 22-летний форвард является свободным агентом, до этого Ролон был игроком «Сантоса».
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