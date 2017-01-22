Александр Спивак: При Виллаш-Боаше агрессивного футбола у «Зенита» не было

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, в частности, высказался о том, как играли питерцы при предыдущем тренере Андре Виллаш-Боаше.

- «Зенит» привлекает агрессивным футболом, - сказал Спивак. - При Виллаш-Боаше этого не было. Сейчас появился полупрессинг - думаю, правильно назвать активность игроков на чужой половине именно так. Полноценного прессинга пока нет, но это и обьяснимо – за полгода команду не создать.

Жулиано вместо Халка? Оба большие мастера, лидеры. Но от Халка в игре и результатах «Зенита» зависело очень многое. Жулиано – больше нацелен на коллективные действия, много играет на партнеров, хотя индивидуально тоже силен. Еще нравится, что в команде сейчас несколько человек, всегда готовых к нестандартным ходам.

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