Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Антерсельве, Шипулин – третий

Йоханнес Бе из команды Норвегии стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Россиянин Антон Шипулин занял третье место.



Лидер сборной России Антон Шипулин, накануне попустивший эстафету в Антерсельве, сумел безошибочно провести заключительную стрельбу из положения стоя, что и позволило ему подняться на подиум.

Главный претендент на победу в общем зачете Кубка мира француз Мартен Фуркад, напротив, допустил два промаха на последней «стойке».

А в битве за первое место в гонке на последнем круге норвежец Йоханнес Бе сумел опередить молодого французского биатлониста Квентина Фийона Майе.



«Советский спорт» провел текстовую трансляцию масс-старта.



Сегодня в 16:45 по московскому времени начнется женская эстафетная гонка, которая завершит программу шестого этапа Кубка мира.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Шестой этап

Мужчины

Масс-старт. 15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 37.04,3 (0 промахов)

2. Квентин Фийон Майе (Франция) — отставание +3,7 (1)

3. Антон Шипулин (Россия) — +21,7 (1)

4. Эмиль Хегле Сведсен (Норвегия) — +25,2 (2)

5. Мартен Фуркад (Франция) — +29,2 (3)

6. Жан Гийом Беатрикс (Франция) — +33,4 (2)

7. Симон Шемпп (Германия) — +34,2 (1)

8. Эрик Лессер (Германия) — +54,2 (1)

9. Юлиан Эберхард (Австрия) — +59,2 (2)

10. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +59,8 (3)

...13. Максим Цветков (Россия) — +1.19,3 (3)

14. Антон Бабиков (Россия) — +1.23,2 (3)

15. Евгений Гараничев (Россия) — +1.25,8 (3)