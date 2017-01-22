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Сергей Шишкарев: Чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира.

На стадии 1/8 финала наша национальная команда уступила Словении со счетом 26:32.  

- Очередной чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален. Работа ведется недостаточная. Пятнадцатилетнее доминирование «Чеховских медведей» - это не есть счастье, это есть зло. Ничего позитивного в этом нет, когда по всей стране «пылесосом» высасывают игроков, а потом отправляют их играть за границу. Нам нужен сильный внутренний чемпионат. Нам обязательно нужна сильная базовая команда в Москве – и мужская, и женская, - сказал Шишкарев в интервью «Р-Спорт». 

В итоге Шишкарев оценил выступление сборной России на чемпионате мира «неудовлетворительно, так как задачу не выполнили».  

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