Сергей Шишкарев: Чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира.

На стадии 1/8 финала наша национальная команда уступила Словении со счетом 26:32.

- Очередной чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален. Работа ведется недостаточная. Пятнадцатилетнее доминирование «Чеховских медведей» - это не есть счастье, это есть зло. Ничего позитивного в этом нет, когда по всей стране «пылесосом» высасывают игроков, а потом отправляют их играть за границу. Нам нужен сильный внутренний чемпионат. Нам обязательно нужна сильная базовая команда в Москве – и мужская, и женская, - сказал Шишкарев в интервью «Р-Спорт».

В итоге Шишкарев оценил выступление сборной России на чемпионате мира «неудовлетворительно, так как задачу не выполнили».