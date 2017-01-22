Витиньо, Василий Березуцкий и Дзагоев пропустят матч с «Пястом»
Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с «Пястом».
Капитаном будет защитник Сергей Игнашевич.
Матч состоится сегодня в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.
Матч
Голы
Жамалетдинов 32 (1:0).
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А., Фернандес, Игнашевич, Васин, Миланов, Головин, Вернблум, Гордюшенко, Жамалетдинов, Чалов
Место и дата
22 января 14:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция
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