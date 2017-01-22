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Президент НОК Германии: Россия может быть отстранена от двух Олимпиад, если обвинения Макларена подтвердятся

Источник:  AFPКомментарии

Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн не исключает принятие самых жестких мер в отношении российского спорта из-за допинговых скандалов.

- Наказание за допинг необходимо значительно ужесточить. Если факты Макларена о допинге в России будут в полной мере доказаны, если Олимпийский комитет России нарушил устав МОК, в таком случае не исключено отстранение России от участия в Олимпийских играх 2018 и 2020 года, — цитирует Херманна AFP.

Напомним, в декабре прошлого года глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о возможных допинговых нарушениях россиян на Олимпиаде-2014 в Сочи. Фамилии подозреваемых спортсменов были зашифрованы и отправлены в профильные международные федерации, многие из которых начали собственные расследования.

Зимняя Олимпиада 2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане, а летние Игры-2020 примет столица Японии Токио.

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