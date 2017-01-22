Шипулин уступил Фуркаду 41 секунду в скорости на лыжне

Француз Мартен Фуркад был самым быстрым на дистанции масс-старта в Антерсельве, где продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону.

Фуркад-младший пробежал 15 километров на 11,5 секунды быстрее норвежца Эмиля Хегле Свендсена. Седьмое время на лыжне показал лидер сборной России Антон Шипулин.

Напомним, победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, сумевший обойти француза Квентина Фийона Майе на последних метрах дистанции. Шипулин замкнул тройку призеров, а Фуркад финишировал лишь пятым.



Кубок мира

6-й этап

Антхольц, Италия

Мужчины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Мартен Фуркад (Франция) – 32.48,5

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 11,5

3. Квинтин Фийон Майе (Франция) – 14,2

4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 22,9

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 27,0

6. Симон Шемпп (Германия) – 30,1

7. Антон Шипулин (Россия) – 41,5

8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 45,8

9. Эрик Лессер (Германия) – 55,0

10. Максим Цветков (Россия) – 55,1

11. Евгений Гараничев (Россия) – 56,0

12. Антон Бабиков (Россия) – 59,0