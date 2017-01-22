«Анжи» подписал контракт с защитником Фибелем
Защитник Тома Фибел стал игроком «Анжи, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
Подробности соглашения с 30-летним футболистом не сообщаются.
В РФПЛ центральный защитник совсем недавно играл за «Амкар» и «Мордовию». Кроме того, Фибел выступал в бельгийском чемпионате за «Виктор», «Стандард», «Брюссель» и «Антверпен», в Польше - за «Видзев». Последней его командой была сербская «Црвена Звезда», где под руководством Миодрога Божовича он принял участие и в еврокубках - квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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