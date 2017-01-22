Андрей Лавров: Матч со словенцами был лучшим для сборной на чемпионате мира

Первый вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров прокомментировал поражение российской мужской сборной от словенцев (26:32) в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит во Франции.

Таким образом, команда Дмитрия Торгованова завершила выступление на турнире.

«Думаю, что матч со словенцами был лучшим для сборной на этом турнире. Матч плей-офф накладывает дополнительную ответственность. Я бы не стал пенять на судейство, ошибки мы совершили сами в начале второго тайма, сами отдали мячи. Работать надо дальше, на этом жизнь не заканчивается. Идут матчи отбора на первенство Европы, нужно готовится к этим матчам, а чемпионат мира для нас, к сожалению, закончился», - цитирует Лаврова «Р-Спорт».