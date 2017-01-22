ЦСКА – «Пяст». Онлайн

Сердар Таски: У меня есть предложения, но я хочу остаться в «Спартаке» и выиграть с командой чемпионат

Немецкий защитник «Спартака» Сердар Таски сообщил, что в ближайшее время может продлить контракт с московским клубом, который истекает летом этого года.