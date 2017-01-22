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ЦСКА – «Пяст». Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский ЦСКА проводит очередной товарищеский матч на испанском сборе в Кампоаморе.

На этот раз соперник подопечных Виктора Гончаренко – польский «Пяст».  

Начало трансляции в 14:00 мск. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча. 

Матч

ЦСКА - Пяст - 1:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Жамалетдинов 32 (1:0).

Состав

ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А., Фернандес, Игнашевич, Васин, Миланов, Головин, Вернблум, Гордюшенко, Жамалетдинов, Чалов

Место и дата

22 января 14:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция

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