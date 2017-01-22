Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Харламова в полуфинале Матча звезд КХЛ

Сборная дивизиона Чернышева взяла верх над командой дивизиона Харламова (4:3) в полуфинале Матча звезд КХЛ, прошедшего в Уфе.



Напомним, эти дивизионы представляют Восточную конференцию лиги.

В каждой из звездных сборных выступает 11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ. Команды соперничают в формате «4 на 4». Они проводят два периода по 10 минут.

У сборной дивизиона Чернышева отличились Чад Ро (дважды) и Энвер Лисин (дважды), у ее соперника - Владимир Ткачев, Сергей Мозякин и Кирилл Кольцов.

Таким образом, команда дивизиона Чернышева вышла в финал Матча звезд. Ее соперник определится в матче команд дивизионов Боброва и Тарасова, входящих в Западную конференцию. Он начнется в уфимском ледовом дворце в 15:00 мск.