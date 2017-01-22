Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Харламова в полуфинале Матча звезд КХЛ
Сборная дивизиона Чернышева взяла верх над командой дивизиона Харламова (4:3) в полуфинале Матча звезд КХЛ, прошедшего в Уфе.
Напомним, эти дивизионы представляют Восточную конференцию лиги.
В каждой из звездных сборных выступает 11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ. Команды соперничают в формате «4 на 4». Они проводят два периода по 10 минут.
У сборной дивизиона Чернышева отличились Чад Ро (дважды) и Энвер Лисин (дважды), у ее соперника - Владимир Ткачев, Сергей Мозякин и Кирилл Кольцов.
Таким образом, команда дивизиона Чернышева вышла в финал Матча звезд. Ее соперник определится в матче команд дивизионов Боброва и Тарасова, входящих в Западную конференцию. Он начнется в уфимском ледовом дворце в 15:00 мск.
Матч
Дивизион Харламова - Дивизион Чернышева - 3:4 (3:4, 0:0, 0:0)
Голы:
Ткачёв (Коварж, Мозякин), 2:02 (1:0). Ро (Коларж, Доус), 6:38 (1:1). Лисин (Капризов), 7:57 (1:2). Мозякин (Зарипов), 12:52 (2:2). Доус (Ро), 13:18 (2:3). Лисин (Лепистё, Алтыбармакян), 14:21 (2:4). Кольцов 19:43 (3:4).
Место и дата
22 января 14:15, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция