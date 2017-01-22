Федерер обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Сегодня Федерер в упорной борьбе сломил сопротивление Кеи Нисикори. По ходу пятой партии японский теннисист дважды вызывал на корт врача, жалуясь на травму левого бедра.

По ходу встречи Роджер выполнил 24 подачи навылет и выиграл 7 геймов на подаче соперника.

Roger Federer has continued on his course to the #AusOpen title.



He's won a five-set thriller against Nishikori.

👉 https://t.co/pDFzckQxaA pic.twitter.com/b75o7CjilZ — BBC Sport (@BBCSport) 22 января 2017 г.

За выход в полуфинал швейцарец поспорит с представителем Германии Михаилом Зверевым, который сегодня выбил из борьбы первую ракетку мира Энди Маррэя.

Федерер ранее четырежды выигрывал Australian Open (последний раз - в 2010 году).



Михаил Зверев: Если в следующем матче моим соперником будет Роджер Федерер, это просто мечта, я вырос на его теннисе

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

4-й круг



