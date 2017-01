Федерер обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Сегодня Федерер в упорной борьбе сломил сопротивление Кеи Нисикори. По ходу пятой партии японский теннисист дважды вызывал на корт врача, жалуясь на травму левого бедра.

По ходу встречи Роджер выполнил 24 подачи навылет и выиграл 7 геймов на подаче соперника.

Roger Federer has continued on his course to the #AusOpen title.



He's won a five-set thriller against Nishikori.

