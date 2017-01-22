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Федерер обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федерер обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open
Источник: Reuters

Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Сегодня Федерер в упорной борьбе сломил сопротивление Кеи Нисикори. По ходу пятой партии японский теннисист дважды вызывал на корт врача, жалуясь на травму левого бедра.

По ходу встречи Роджер выполнил 24 подачи навылет и выиграл 7 геймов на подаче соперника.

За выход в полуфинал швейцарец поспорит с представителем Германии Михаилом Зверевым, который сегодня выбил из борьбы первую ракетку мира Энди Маррэя.

Федерер ранее четырежды выигрывал Australian Open (последний раз - в 2010 году). 

Михаил Зверев: Если в следующем матче моим соперником будет Роджер Федерер, это просто мечта, я вырос на его теннисе

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
4-й круг

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Нисикори К. (Япония) - 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3

Место и дата

22 января 11:00, , Онлайн-трансляция


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