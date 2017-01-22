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Антон Шипулин: Не буду скрывать – Фуркад сегодня ходом был сильнее

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве.

– Самочувствие сегодня было не очень хорошее. Ночью плохо спал, вышел сегодня на разминку и понял, что гонка будет трудная. Надо будет бороться до последнего и выцарапывать каждый выстрел.

Да, я мог в одном моменте зацепиться за Фуркадом, подержаться. Но что было бы потом на стрельбе – я не знаю. Сегодня сильно «шатало» на рубеже, многое там решалось. И не буду скрывать – Фуркад сегодня ходом был сильнее, бежал очень быстро.

На последнем круге я видел на табло, что ребята идут вперед буквально в тринадцати секундах. Конечно, постарался их достать. Знаю, что чаще всего впереди идущие играют в кошки-мышки, и этим шансом можно воспользоваться. В какой-то момент я увидел, что начал достаточно быстро к ним приближаться. Но соперники тоже, видимо, получали информацию и в последний подъем начали добавлять. У меня уже просто не оставалось сил.

Мне давали информацию, что сзади уже двадцать секунд, и впереди ребята убегали. Я понял, что шансов побороться на первое и второе место уже нет. Силы кончились, оставалось довольствоваться только третьим местом. Я помнил ошибку Рупольдинга и постоянно сегодня оглядывался назад, хоть мне и говорили, что соперники далеко. Я видел, что Мартен Фуркад и Свендсен приближаются, но расстояние было достаточно большое, чтобы их не подпустить ближе.

Мои дальнейшие планы – вернусь домой на два дня, увижусь с семьей. А потом вместе с командой поеду на сбор в Обертиллиах. Это место отчасти похоже на Хохфильцен. Там мягкая, но в то же время рабочая высота. Мы можем сделать там базовую работу и хорошо подготовиться к чемпионату мира, – цитирует Шипулина официальный сайт СБР.

Напомним, что Шипулин завоевал бронзу в масс-старте, победу праздновал норвежец Йоханнес Бе. Француз Мартен Фуркад финишировал пятым. 

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