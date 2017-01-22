«Анжи» подписал полузащитника Кацаева
«Анжи» подписал контракт с полузащитником «СКА-Хабаровска» Адланом Кацаевым.
28-летний хавбек уже дебютировал в составе махачкалинцев в контрольном матче против румынского «Пандурия» (1:1), в котором забил мяч.
«Адлан Кацаев является воспитанником грозненского футбола. Именно в «Тереке» началась карьера Кацаева, за который он дебютировал в 17-летнем возрасте в матче 30-го тура против «Томи». Карьера футболиста примечательна тем, что он выступал во всех дивизионах России. В РФПЛ Кацаев являлся игроком «Терека», в ФНЛ Адлан выступал в составе двух дальневосточных клубов - «Луч-Энергия» и «СКА-Энергия», а во втором дивизионе Адлан защищал цвета «Кавказтрансгаза-2005» и «Терека-2». К тому же новичок «Анжи» успел побывать в польской команде «Лехия», - сообщается на официальном сайте «Анжи».
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