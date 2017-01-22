Антон Бабиков: Недоволен масс-стартом

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Шипулин уступил Фуркаду 41 секунду в скорости на лыжне Француз Мартен Фуркад был самым быстрым на дистанции масс-старта в Антерсельве, где продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону.

Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Антерсельве, Шипулин – третий Йоханнес Бе из команды Норвегии стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Россиянин Антон Шипулин занял третье место.

Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте, Шипулин – третий. Как это было В воскресенье в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет гонка с общего старта у мужчин.

Уле Эйнар Бьорндален: Я разочарован. Мы не намерены ждать решения конгресса IBU еще полтора года Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален недоволен политикой IBU в отношении возможных нарушителей антидопинговых правил.

Президент Союза биатлонистов Чехии: Чиновники IBU просто тянут время, мы потребуем созыва внеочередного конгресса Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза недоволен действиями руководства IBU в процессе расследования допинговых случаев, главными фигурантами которого стали российские спортсмены.

Тюмень могут лишить чемпионата мира в 2021 году Международный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира в 2021 году.

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира в Антерсельве С 19 по 22 января в Антерсельве пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.

Четверо россиян выступят в масс-старте на Кубке мира в Антерсельве Сегодня в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет гонка с общего старта у мужчин.

Кубок мира. Антерсельва. Эстафета. Женщины. Начало текстовой трансляции – 16:45 мск В воскресенье в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет эстафетная гонка у женщин.

СБР нужно предоставить IBU документы по 7 биатлонистам, по которым идет расследование Союзу биатлонистов России (СБР) необходимо предоставить Международному союзу биатлонистов (IBU) полный список документов по семи российским спортсменам, в отношении которых проводится расследование, сообщается в пресс-релизе IBU.

Следующие решения по российским биатлонистам будут приняты 9 февраля на исполкоме IBU Следующий исполком Международного союза биатлонистов (IBU) состоится 9 февраля 2017 года, на котором будут приняты дальнейшие решения по российским биатлонистам до старта ЧМ-2017, сообщается в пресс-релизе IBU.

Дмитрий Губерниев: По 22 биатлонистам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился подробностями решения IBU по поводу доклада Макларена и упомянутых там российских биатлонистов. Он отметил, что по 22 спортсменам из-за нехватки доказательств расследование было приостановлено.

Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете на этапе в Антерсельве Сборная России назвала состав на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Он был опубликован на официальном сайте СБР.

IBU не применил санкции к российским биатлонистам по итогам заседания, все пробы ОИ-2014 в Сочи проверят повторно Сегодня в Антерсельве (Италия) состоялось внеочередное заседание IBU совместно с представителями спортсменов и команд. На нем обсуждались данные доклада Макларена, и было принято решение, что российские спортсмены пока наказаны не будут.

Максим Цветков: Все привыкли, что эстафету завершает Шипулин, но теперь у нас есть другой Антон Российский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что сборная России заняла третье место.

Евгений Гараничев: Не понимал, почему допускаю ошибки Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что сборная России заняла третье место.

Гросс, зачем эстафету развалили? Колонка Юрия Цыбанева Юрий Цыбанев – о том, почему в Антхольце российской эстафете нужен был Шипулин и не нужен Гараничев.