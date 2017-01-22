Антон Бабиков: Недоволен масс-стартом
Россиянин Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве.
– Конечно, я недоволен гонкой. Держал темп на подъемах, соперники уезжали от меня только на спусках, причем очень серьезно. Отыграть у них на подъемах весь отрыв было очень трудно, – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что Бабиков занял 14-е место в масс-старте, допустив три промаха. Победу праздновал норвежец Йоханнес Бе.
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