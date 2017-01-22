Сборная дивизиона Тарасова обыграла команду дивизиона Боброва и вышла в финал Матча звезд КХЛ
Сборная дивизиона Тарасова взяла верх над командой дивизиона Боброва в полуфинале Матча звезд КХЛ.
Игра в Уфе завершилась со счетом 6:2. Напомним, соперники представляют Западную конференцию лиги.
В составе команды дивизиона Боброва отличились Мэтт Эллисон и Вячеслав Войнов, у ее соперника - Мэт Робинсон, Дмитрий Кагарлицкий, Брэндон Козун (трижды) и Иван Телегин.
Таким образом, в финале Матча звезд сегодня встретятся сборные дивизиона Тарасова и Чернышева, которая ранее обыграла команду дивизиона Харламова (4:3).
Матч
Дивизион Боброва - Дивизион Тарасова - 2:6 (2:6, 0:0, 0:0)
Голы:
Эллисон (Геноуэй, Ковалёв), 2:12 (1:0). Робинсон (Телегин), 2:36 (1:1). Кагарлицкий (Робинсон), 7:40 (1:2). Козун (Телегин, Робинсон), 14:53 (1:3). Козун (Потапов, Кагарлицкий), 18:27 (1:4). Козун (Робинсон, Кагарлицкий), 18:43 (1:5). Телегин (Ожиганов, Ничушкин), 19:27 (1:6 - п.в.). Войнов (Ковальчук), 19:59 (2:6).
Место и дата
22 января 15:10, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция