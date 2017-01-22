Руд Гуллит: Погба ощутит на себе гнев фанатов «Манчестер Юнайтед», если не возьмется за ум

Бывший футболист сборной Голландии Руд Гуллит подверг критике образ жизни полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

- Погба может быть самым дорогим игроком в истории футбола, но до этого никому не будет дела, если он все свое время будет тратить на одежду, прически и социальные сети. Поль должен был поговорить с Мемфисом Депаем и понять, что в Англии нужно посвящать себя только футболу, чтобы достичь высот. Погба ощутит на себе гнев фанатов «Манчестер Юнайтед», если не возьмется за ум, - заявил Гуллит.

Напомним, летом 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за переход игрока сборной Франции 105 миллионов евро, что стало мировым рекордом.

Голландский полузащитник Мемфис Депай недавно перешел из «Манчестер Юнайтед» во французский «Лион».



