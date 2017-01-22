Руд Гуллит: Погба ощутит на себе гнев фанатов «Манчестер Юнайтед», если не возьмется за ум
Бывший футболист сборной Голландии Руд Гуллит подверг критике образ жизни полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
- Погба может быть самым дорогим игроком в истории футбола, но до этого никому не будет дела, если он все свое время будет тратить на одежду, прически и социальные сети. Поль должен был поговорить с Мемфисом Депаем и понять, что в Англии нужно посвящать себя только футболу, чтобы достичь высот. Погба ощутит на себе гнев фанатов «Манчестер Юнайтед», если не возьмется за ум, - заявил Гуллит.
Напомним, летом 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за переход игрока сборной Франции 105 миллионов евро, что стало мировым рекордом.
Голландский полузащитник Мемфис Депай недавно перешел из «Манчестер Юнайтед» во французский «Лион».
Матч
Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 1:1 (1:0)
Голы
Мата 19 (1:0 - автогол). Руни 90 (1:1).
Состав
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Имбула, 88)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Валенсия, Ибрагимович
Предупреждения:
Арнаутович, 7; Грант, 59; Питерс, 62; Аллен, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция