ЦСКА обыграл «Пяст» на сборе в Испании
Футболисты ЦСКА одержали победу над польским «Пятом» в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. На 32-й минуте с игры забил нападающий Тимур Жамалетдинов. На 90-й минуте был назначен пенальти в ворота «Пяста», после того как в штрафной зоне был сбит Федор Чалов. Реализовал одиннадцатиметровый удар капитан ЦСКА Сергей Игнашевич.
«Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча.
Вчера подопечные Виктора Гончаренко на сборе в Испании обыграли швейцарский «Волен» со счетом 3:0.
Напомним, что испанский сбор ЦСКА завершится 22 января. Второй сбор пройдет там же, в Кампоаморе, с 26 января по 7 февраля.
Матч
Голы
Жамалетдинов 32 (1:0). Игнашевич 90 (2:0 - пен.).
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А., Фернандес, Игнашевич, Васин (Набабкин, 59), Миланов, Головин, Вернблум, Гордюшенко (Кучаев, 58, Щенников, 72), Жамалетдинов (Ионов, 46), Чалов
Место и дата
22 января 14:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция