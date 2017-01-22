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ЦСКА обыграл «Пяст» на сборе в Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты ЦСКА одержали победу над польским «Пятом» в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. На 32-й минуте с игры забил нападающий Тимур Жамалетдинов. На 90-й минуте был назначен пенальти в ворота «Пяста», после того как в штрафной зоне был сбит Федор Чалов. Реализовал одиннадцатиметровый удар капитан ЦСКА Сергей Игнашевич.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча. 

Вчера подопечные Виктора Гончаренко на сборе в Испании обыграли швейцарский «Волен» со счетом 3:0.

Напомним, что испанский сбор ЦСКА завершится 22 января. Второй сбор пройдет там же, в Кампоаморе, с 26 января по 7 февраля.

Матч

ЦСКА - Пяст - 2:0 (1:0)

Голы

Жамалетдинов 32 (1:0). Игнашевич 90 (2:0 - пен.).

Состав

ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А., Фернандес, Игнашевич, Васин (Набабкин, 59), Миланов, Головин, Вернблум, Гордюшенко (Кучаев, 58, Щенников, 72), Жамалетдинов (Ионов, 46), Чалов

Место и дата

22 января 14:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция

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