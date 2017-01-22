ЦСКА обыграл «Пяст» на сборе в Испании

Футболисты ЦСКА одержали победу над польским «Пятом» в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. На 32-й минуте с игры забил нападающий Тимур Жамалетдинов. На 90-й минуте был назначен пенальти в ворота «Пяста», после того как в штрафной зоне был сбит Федор Чалов. Реализовал одиннадцатиметровый удар капитан ЦСКА Сергей Игнашевич.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча.

Вчера подопечные Виктора Гончаренко на сборе в Испании обыграли швейцарский «Волен» со счетом 3:0.

Напомним, что испанский сбор ЦСКА завершится 22 января. Второй сбор пройдет там же, в Кампоаморе, с 26 января по 7 февраля.