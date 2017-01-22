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Федор Щербаченко: Ничего положительного в идеях ван Бастена я не вижу

Источник:  Euro-Football.RuКомментарии

Российский тренер Федор Щербаченко не поддерживает реформы футбольных правил, предложенные трехкратным обладателем «Золотого мяча» Марко ван Бастеном. 

-  В Голландии, кроме тюльпанов, произрастают еще какие-то растения. Такие предложения – следствие определенных фантазий, и, по моему мнению, они неприемлемы. Футбол действительно самый консервативный вид спорта, и ничего положительного в идеях ван Бастена я не вижу: отмена офсайда, когда все тренеры ломают голову, как играть более компактно и конструктивно, какие-то буллиты, при которых очень много вопросов возникнет к правилам их исполнения.

Это все – для того, чтобы привлечь к себе внимание. Просто за человека забыли, а он хочет, чтобы мы сегодня о нем говорили. И мы сегодня о нем говорим, - цитирует Щербаченко портал Euro-football.ru.

Главной задачей чемпиона Европы 1988 года, трехкратного обладателя «Золотого мяча» и бывшего главного тренера сборной Голландии ван Бастена на посту директора ФИФА по техническому развитию является продумывание и внедрение в игру различных инноваций.

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