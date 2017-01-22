Матч звезд КХЛ. Финал. Дивизион Тарасова против дивизиона Чернышова. Онлайн
Заключительный эпизод Матча звезд КХЛ на сайте «Советского спорта».
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Матч
Дивизион Чернышева - Дивизион Тарасова - 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)2-й период
Голы:
Шалунов (Арзамасцев, Алтыбармакян), 6:58 (1:0). Ничушкин (Ожиганов, Потапов), 9:17 (1:1). Козун (Ержабек), 14:30 (1:2). Доус (Ро, Арзамасцев), 15:42 (2:2). Алтыбармакян 16:01 (3:2).
Место и дата
22 января 16:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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