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Матч звезд КХЛ. Финал. Дивизион Тарасова против дивизиона Чернышова. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заключительный эпизод Матча звезд КХЛ на сайте «Советского спорта».

Следить за ходом встречи вы можете здесь.

Матч

Дивизион Чернышева - Дивизион Тарасова - 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

2-й период

Голы:

Шалунов (Арзамасцев, Алтыбармакян), 6:58 (1:0). Ничушкин (Ожиганов, Потапов), 9:17 (1:1). Козун (Ержабек), 14:30 (1:2). Доус (Ро, Арзамасцев), 15:42 (2:2). Алтыбармакян 16:01 (3:2).

Место и дата

22 января 16:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция


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