Матч звезд КХЛ. Финал. Дивизион Тарасова против дивизиона Чернышова. Онлайн

читайте также

Сборная дивизиона Тарасова обыграла команду дивизиона Боброва и вышла в финал Матча звезд КХЛ Сборная дивизиона Тарасова взяла верх над командой дивизиона Боброва в полуфинале Матча звезд КХЛ.

Сборная дивизиона Боброва – сборная дивизиона Тарасова - 2:6. Как это было В воскресенье в Уфе проходит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Харламова в полуфинале Матча звезд КХЛ Сборная дивизиона Чернышева взяла верх над командой дивизиона Харламова (4:3) в полуфинале Матча звезд КХЛ, прошедшего в Уфе.

Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева - 3:4. Как это было В воскресенье в Уфе проходит Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Павел Дацюк: Отменить конкурс буллитов в КХЛ – неплохой вариант Форвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он считает, что в НХЛ правильно решили отменить на аналогичном «Матче звезд» у себя конкурс буллитов, и что КХЛ неплохо перенять эту идею.

Павел Дацюк: Хотел проявить себя в конкурсах, но как-то не получилось Форвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он поделился впечатлениями после мастер-шоу.

Павел Дацюк: СКА меня отпустил в Калифорнию… (видео) Форвард СКА Павел Дацюк на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Илья Ковальчук: Знарок – самый лучший тренер. Но увы, есть один нюанс (видео) Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Илья Ковальчук: В команде дивизиона Боброва только трое русских. Попрактикуем английский язык Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он поделился ожиданиями от матча за команду дивизиона Боброва.

Илья Ковальчук: Хорошо, что на «Матче звезд» теперь не проводят все в один день Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он сказал, что ему нравится атмосфера на этом мероприятии.

Вячеслав Войнов: На СКА каждый соперник настраивается по-особенному Хоккеистам СКА непросто выступать в регулярном чемпионате КХЛ, потому что каждый соперник настраивается на них по-особому, отметил защитник питерцев Вячеслав Войнов.

Восток победил Запад в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ Восточная конференция одержала победу над Западной конференцией (5:2) в мастер-шоу на Матче звезд КХЛ.

Павел Дацюк: Отменить буллиты на Матче звезд – неплохой вариант Форвард СКА Павел Дацюк сравнил исполнение буллитов в официальных матчах и на мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ.

Рене Фазель: Может нам стоит организовать больше турниров, чтобы проводить их в России? Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о впечатлениях от пребывания в Уфе и возможности проведения в России крупных турниров.

Кирилл Капризов: «Мастер-шоу»? Понравилась атмосфера, болельщики всегда поддерживали, заводили стадион Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от «Мастер-шоу», победу в котором одержала команда Запада со счетом 5:2.

Кирилл Капризов: Кто ж откажется сыграть с Мозякиным Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов – о Матче звезд КХЛ, «Салавате Юлаеве», интересе е себе «Миннесота Уайлд».

Борис Майоров: Раньше на Матче звезд жалел вратарей. Сейчас жду серьезной битвы Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о новом формате Матча звезд КХЛ, который в воскресенье состоится в Уфе.

Сергей Мозякин: А что, Яромир Ягр от рекордов тоже сходит с ума? (видео) Перед прессой на «Матче звезд» в Уфе выступили президент ИИХФ Рене Фазель, а также самый ценный игрок КХЛ Сергей Мозякин.

Сергей Мозякин: Играем не за мои рекорды, а за Кубок Гагарина Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал, что главной задачей его команды является Кубок Гагарина.