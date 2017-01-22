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«Севилья» вырвала победу у «Осасуны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Осасуна» дома уступила «Севилье» (3:4) в 19-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличился Серхио Леон (15-я минута), второй гол забил в свои ворота Висенте Иборра (63-я) и Кенан Кодро (90-я).

У гостей авторами забитых мячей стали Иборра (43-я и 65-я), Франко Васкес (80-я) и Пабло Сарабия (90-я).

Севильцы с 42 очками по-прежнему занимают второе место, их сегодняшний соперник с 9 баллами идет последним.

В следующем туре «Севилья» 29 января сыграет на выезде с «Эспаньолом», а «Осасуна» 27 января примет «Малагу».

Матч

Осасуна - Севилья - 2:4 (1:1)

Голы

Леон 15 (1:0). Иборра 43 (1:1). Иборра 65 (1:2). Васкес 81 (1:3). Кодро 90 (2:3). Сарабиа 90 (2:4).

Состав

Осасуна: Боннин, Гарсия У., Клерк, Ойер, Торрес, Тьенса (Кодро, 88), Чосич (Гарсия И., 74), Беренгер, Риера, Леон (Ривьер, 71)

Севилья: Гонсалес С., Пареха, Мариано, Рами, Эскудеро, Меркадо (Сарабиа, 66), Н'Зонзи, Васкес (Краневиттер, 84), Иборра, Бен Йеддер (Корреа, 90), Йоветич

Предупреждения:

Тьенса, 2; Торрес, 18; Риера, 81; Фернандес, 81 - Н'Зонзи, 19; Рами, 29; Иборра, 44

Судья:

Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Место и дата

22 января 14:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция

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