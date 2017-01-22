Голы Дибалы и Игуаина принесли «Ювентусу» победу над «Лацио»
«Ювентус» дома взял верх над «Лацио» (2:0) в 21-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличились Пауло Дибала (5-я минута) и Гонсало Игуаин (16-я).
Команда из Турина с 48 очками продолжает лидировать в таблице серии А, римляне с 40 баллами на данный момент - четвертые.
В следующем туре «Ювентус» 29 января сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Лацио» днем ранее примет «Кьево».
Матч
Голы
Дибала 5 (1:0). Игуаин 17 (2:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер (Бардзальи, 74), Бонуччи, Кьеллини, Хедира, Куадрадо, Асамоа, Пьянич, Игуаин (Пьяца, 87), Манджукич, Дибала (Ринкон, 82)
Лацио: Маркетти, Фортуна, де Врей, Раду (Лукаку, 60), Ломбарди (Мугрия, 66), Милинкович-Савич, Билья (Джорджевич, 60), Пароло, Патрик, Андерсон, Иммобиле
Предупреждения:
нет - Раду, 19; Иммобиле, 26; Пароло, 83
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
22 января 14:30, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция