Голы Дибалы и Игуаина принесли «Ювентусу» победу над «Лацио»

«Ювентус» дома взял верх над «Лацио» (2:0) в 21-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Пауло Дибала (5-я минута) и Гонсало Игуаин (16-я).

Команда из Турина с 48 очками продолжает лидировать в таблице серии А, римляне с 40 баллами на данный момент - четвертые.

В следующем туре «Ювентус» 29 января сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Лацио» днем ранее примет «Кьево».