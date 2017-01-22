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Игуаин стал первым игроком «Ювентуса» с 2005 года, который забил в пяти матчах чемпионата Италии подряд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игуаин стал первым игроком «Ювентуса» с 2005 года, который забил в пяти матчах чемпионата Италии подряд
Источник: Reuters

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин отличился в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Таким образом, нападающий установил новое достижение.

Аргентинец отличился в пятом матче чемпионата Италии подряд. Он повторил достижение Давида Трезеге, который забивал в пяти матчах чемпионата Италии кряду в 2005 году.

Игуаин забил второй мяч в этой игре. Первый в активе его соотечественника Пауло Дибалы.

Матч

Ювентус - Лацио - 2:0 (2:0)

Голы

Дибала 5 (1:0). Игуаин 17 (2:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер (Бардзальи, 74), Бонуччи, Кьеллини, Хедира, Куадрадо, Асамоа, Пьянич, Игуаин (Пьяца, 87), Манджукич, Дибала (Ринкон, 82)

Лацио: Маркетти, Фортуна, де Врей, Раду (Лукаку, 60), Ломбарди (Мугрия, 66), Милинкович-Савич, Билья (Джорджевич, 60), Пароло, Патрик, Андерсон, Иммобиле

Предупреждения:

нет - Раду, 19; Иммобиле, 26; Пароло, 83

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

22 января 14:30, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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