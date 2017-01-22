Игуаин стал первым игроком «Ювентуса» с 2005 года, который забил в пяти матчах чемпионата Италии подряд

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин отличился в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Таким образом, нападающий установил новое достижение.

Аргентинец отличился в пятом матче чемпионата Италии подряд. Он повторил достижение Давида Трезеге, который забивал в пяти матчах чемпионата Италии кряду в 2005 году.

Игуаин забил второй мяч в этой игре. Первый в активе его соотечественника Пауло Дибалы.