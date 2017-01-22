Игуаин стал первым игроком «Ювентуса» с 2005 года, который забил в пяти матчах чемпионата Италии подряд
Форвард «Ювентуса»
Гонсало Игуаин отличился в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Лацио».
Таким образом, нападающий установил новое достижение.
Аргентинец
отличился в пятом матче чемпионата Италии подряд. Он повторил достижение Давида
Трезеге, который забивал в пяти матчах чемпионата Италии кряду в 2005 году.
Игуаин забил второй мяч в этой игре. Первый в активе его соотечественника Пауло Дибалы.
Матч
Голы
Дибала 5 (1:0). Игуаин 17 (2:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер (Бардзальи, 74), Бонуччи, Кьеллини, Хедира, Куадрадо, Асамоа, Пьянич, Игуаин (Пьяца, 87), Манджукич, Дибала (Ринкон, 82)
Лацио: Маркетти, Фортуна, де Врей, Раду (Лукаку, 60), Ломбарди (Мугрия, 66), Милинкович-Савич, Билья (Джорджевич, 60), Пароло, Патрик, Андерсон, Иммобиле
Предупреждения:
нет - Раду, 19; Иммобиле, 26; Пароло, 83
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
22 января 14:30, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция