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Нико Росберг: Уверен, что регламент немного перетасует стартовую решетку

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бывший пилот «Мерседеса», чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что новый регламент поспособствует перестановкам на стартовой решетке Формулы-1.

«Безусловно, регламент впечатляет. Пока что всё выглядит великолепно. Управлять более быстрыми машинами понравится всем.

Я уверен, что регламент немного перетасует стартовую решетку, поскольку команды начали разрабатывать автомобиль буквально с нуля — это революция, а не эволюция. Будет интересно понаблюдать, кто окажется быстрее остальных», - цитирует Росберга Autosport.

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