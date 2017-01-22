Нико Росберг: Уверен, что регламент немного перетасует стартовую решетку

Йос Ферстаппен: Макс больше во мне не нуждается, он стал топ-пилотом «Формулы-1»

Бывший пилот «Больших призов» голландец Йос Ферстаппен уверен в том, что его сын Макс больше на нуждается в родительской поддержке и опеке.