Нико Росберг: Уверен, что регламент немного перетасует стартовую решетку
Бывший пилот «Мерседеса»,
чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что новый регламент поспособствует
перестановкам на стартовой решетке Формулы-1.
«Безусловно, регламент
впечатляет. Пока что всё выглядит великолепно. Управлять более быстрыми
машинами понравится всем.
Я уверен, что регламент немного
перетасует стартовую решетку, поскольку команды начали разрабатывать автомобиль
буквально с нуля — это революция, а не эволюция. Будет интересно понаблюдать, кто
окажется быстрее остальных», - цитирует Росберга Autosport.
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