Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ

Илья Ковальчук: Хорошо, что на «Матче звезд» теперь не проводят все в один день

Форвард СКА Илья Ковальчук на «Матче звезд» КХЛ дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он сказал, что ему нравится атмосфера на этом мероприятии.