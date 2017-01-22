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Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная дивизиона Чернышева взяла верх над командой дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ.

Игра, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 3:2 в пользу представителей Восточной конференции.

Соперники провели два периода по 10 минут в формате «четыре на четыре».

У победителей отличились Максим Шалунов, Найджел Доус и Андрей Алтыбармакян, у проигравших - Валерий Ничушкин и Брэндон Козун.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Дивизион Чернышева - Дивизион Тарасова - 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Голы:

Шалунов (Арзамасцев, Алтыбармакян), 6:58 (1:0). Ничушкин (Ожиганов, Потапов), 9:17 (1:1). Козун (Ержабек), 14:30 (1:2). Доус (Ро, Арзамасцев), 15:42 (2:2). Алтыбармакян (Лепистё, Шалунов), 16:01 (3:2).

Место и дата

22 января 16:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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