Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ
Сборная дивизиона Чернышева взяла верх над командой дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ.
Игра, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 3:2 в пользу представителей Восточной конференции.
Соперники провели два периода по 10 минут в формате «четыре на четыре».
У победителей отличились Максим Шалунов, Найджел Доус и Андрей Алтыбармакян, у проигравших - Валерий Ничушкин и Брэндон Козун.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Дивизион Чернышева - Дивизион Тарасова - 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)
Голы:
Шалунов (Арзамасцев, Алтыбармакян), 6:58 (1:0). Ничушкин (Ожиганов, Потапов), 9:17 (1:1). Козун (Ержабек), 14:30 (1:2). Доус (Ро, Арзамасцев), 15:42 (2:2). Алтыбармакян (Лепистё, Шалунов), 16:01 (3:2).
Место и дата
22 января 16:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция