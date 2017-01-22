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Кербер проиграла Вандевеге на Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер не смогла защитить титул чемпионки Australian Open. 

Сегодня в четвертом круге турнира первая ракетка мира уступила американке Коко Вандевеге.

Победительница выполнила 6 подач навылет и допустила две двойные ошибки.

За выход в полуфинал Вандевеге поборется с чемпионкой «Ролан Гаррос»-2016 испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее нанесла поражение румынке Соране Кирсте.

Напомним, сегодня зачехлил ракетку и лидер рейтинг-листа ATP. Энди Маррэй неожиданно уступил Михаилу Звереву.

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг

Матч

Кербер А. (Германия) - Вандевеге К. (США) - 2:6, 3:6

Место и дата

22 января 12:30, , Онлайн-трансляция

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