Кербер проиграла Вандевеге на Australian Open
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер не смогла защитить титул чемпионки Australian Open.
Сегодня в четвертом круге турнира первая ракетка мира уступила американке Коко Вандевеге.
Победительница выполнила 6 подач навылет и допустила две двойные ошибки.
За выход в полуфинал Вандевеге поборется с чемпионкой «Ролан Гаррос»-2016 испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее нанесла поражение румынке Соране Кирсте.
Напомним, сегодня зачехлил ракетку и лидер рейтинг-листа ATP. Энди Маррэй неожиданно уступил Михаилу Звереву.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
4-й круг
Матч
Кербер А. (Германия) - Вандевеге К. (США) - 2:6, 3:6
Место и дата
22 января 12:30, , Онлайн-трансляция