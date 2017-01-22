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Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили стали игроками «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

«Анжи» подписал контракты с двумя защитниками. Это Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили.

Дудиев ранее выступал за «Аланию», «Актобе», «СКА-Энегрию», «Актобе», «Ска-Энергию», «Мордовию» и «Томь». Тетрашвили выступал за «Автодор», «Аланию-Д», «Машук-КМВ», «Луч-Энергию» и «Тосно».

В текущем сезоне 28-летний Гурам Тетрашвили провел 13 матчей за «Тосно» и забил два мяча при одной голевой передаче. 26-летний Аслан Дудиев провел девять матчей за «Томь» и сделал одну голевую передачу. Он покинул томский клуб на правах свободного агента.

ЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком «Спортинга». Таблица трансферов РФПЛ

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