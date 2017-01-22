Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в Китцбюэле
Россиянин Александр Хорошилов стал бронзовым призером 12-го этапа Кубка мира в горнолыжном слаломе.
Хорошилов всего на 0,04 секунды опередил норвежца Лейфа Кристиана Хаугена в борьбе за третье место.
Победителем соревнований в Австрии стал четырехкратный чемпион мира Марсель Хиршер, а вторым неожиданно стал британец Дэйв Ридинг.
Среди женщин в супергиганте сегодня первенствовала представительница Швейцарии Лара Гут.
Горнолыжный спорт
Кубок мира
12-й этап
Китцбюэль (Австрия)
Мужчины. Слалом. 1. Марсель Хиршер (Австрия) – 1.45,23. 2. Дэйв Ридинг (Великобритания) – 1.45,99. 3. Александр Хорошилов (Россия) – 1.46,34
Женщины. Супергигант. 1. Лара Гут (Швейцария) – 1.17,92. 2. Штефани Венье (Австрия) – 1.18,59. 3. Тина Вайратер (Лихтенштейн) – 1.18,78. Александра Прокопьева (Россия) не финишировала