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Норвегия выиграла мужскую лыжную эстафету на Кубке мира, Россия – седьмая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрикхамне (Швеция) состоялась эстафета у мужчин (4х7,5 км). Победу в ней одержала сборная Норвегии.

На финише норвежцы опередили на полсекунды сборные Канады и Швеции, которые заняли, соответственно, второе и третье место. В этой эстафете приняли участие две сборные России. Они заняли седьмое и 13-е место.

Лыжные гонки
Кубок мира
Ульрикхамн (Швеция)
Мужчины
Эстафета, 4х7,5 км

1. Норвегия – 1:06.47,5
2. Канада – отставание 0,5
3. Швеция – +0,5
...7. Россия (Сергей Турышев, Александр Бессмертных, Петр Седов, Андрей Ларьков) – +3,3
...13. Россия (Илья Семиков, Дмитрий Япаров, Андрей Мельниченко, Рауль Шакирзянов) – +1.57,4

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