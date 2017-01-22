Норвегия выиграла мужскую лыжную эстафету на Кубке мира, Россия – седьмая

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрикхамне (Швеция) состоялась эстафета у мужчин (4х7,5 км). Победу в ней одержала сборная Норвегии.

На финише норвежцы опередили на полсекунды сборные Канады и Швеции, которые заняли, соответственно, второе и третье место. В этой эстафете приняли участие две сборные России. Они заняли седьмое и 13-е место.

Лыжные гонки

Кубок мира

Ульрикхамн (Швеция)

Мужчины

Эстафета, 4х7,5 км

1. Норвегия – 1:06.47,5

2. Канада – отставание 0,5

3. Швеция – +0,5

...7. Россия (Сергей Турышев, Александр Бессмертных, Петр Седов, Андрей Ларьков) – +3,3

...13. Россия (Илья Семиков, Дмитрий Япаров, Андрей Мельниченко, Рауль Шакирзянов) – +1.57,4