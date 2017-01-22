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«СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России, обыграв «Енисей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хабаровский «СКА-Нефтяник» взял верх над красноярским «Енисеем» (5:3) в матче за Суперкубок России, который прошел в Сыктывкаре.

У победителей отличились Бондаренко (21-я и 37-я минуты), Ким (29-я), Шардаков  (32-я) и Рязанцев (73-я), у проигравших - Миргазов (10-я),  Шевцов (14-я) и Вдовенко (31-я).

Таким образом, «СКА-Нефтяник» стал двукратным обладателем Суперкубка и сравнялся по этому показателю с московским «Динамо». «Енисей» брал трофей один раз.

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