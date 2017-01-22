«СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России, обыграв «Енисей»

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Сергей Ломанов: Шокирован решением федерации дисквалифицировать меня на 2,5 года Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов прокомментировал свою дисквалификацию на два года с половиной года.

Наставник «Енисея» Ломанов дисквалифицирован на два с половиной года Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России, наставник красноярского «Енисея» Сергей Ломанов дисквалифицирован на 2 года и 6 месяцев.

Суперкубок-2017 разыграют в Сыктывкаре Исполком ФХМР определил место проведения матча за Суперкубок России-2017. Он пройдет в Сыктывкаре 22 января.

«СКА-Нефтяник» разгромил «Уральский Трубник» Лидер восточной группы одержал десятую победу в десяти матчах. Сегодня хабаровчане выиграли в Первоуральске у местного «Трубника» (8:0).

Четвертое поражение чемпиона Ответный матч «Кузбасса» и «Енисея» в Кемерове завершился победой хозяев 7:3. Два гола у победителей забил нападающий Вячеслав Швецов, который начинал карьеру во взрослом хоккее в Красноярске.

Хет-трики Ишкельдина и Рязанцева помогли лидеру выиграть в Первоуральске Лидер восточной группы «СКА-Нефтяник» разгромил в гостях неуступчивый «Уральский Трубник» 7:0.

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«СКА-Нефтяник» одержал волевую победу над «Сибсельмашем» Лидер восточной группы «СКА-Нефтяник» гостил в Новосибирске.