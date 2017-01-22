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«Лестер» крупно проиграл «Саутгемптону» и потерпел 11-е поражение в сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Лестер» крупно проиграл «Саутгемптону» и потерпел 11-е поражение в сезоне
Источник: Reuters

Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча  - 3:0 в пользу «Саутгемптона».

В составе победителей отличились Джейс Уорд-Праус, Джей Родригес и Душан Тадич. Действующие чемпионы Англии потерпели уже 11-е поражение в текущем сезоне. В активе у «Лестера» 21 очко, команда занимает 15-е место. У «Саутгемптона» 27 очков и 11-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

Матч

Саутгемптон - Лестер Сити - 3:0 (2:0)

Голы

Уорд-Проуз 26 (1:0). Родригес 39 (2:0). Тадич 86 (3:0 - пен.).

Состав

Саутгемптон: Форстер, ван Дейк (Стивенс, 56), Бертран, Йошида, Соареш, Тадич, Хёйбьерг (Класи, 73), Уорд-Проуз, Ромеу, Рэдмонд, Родригес (Лонг, 80)

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Менди (Олбрайтон, 46), Варди, Грэй, Окадзаки (Муса, 63)

Предупреждения:

нет - Морган, 85

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

22 января 15:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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