«Лестер» крупно проиграл «Саутгемптону» и потерпел 11-е поражение в сезоне
Матч 22-го тура чемпионата
Англии между «Саутгемптоном» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча - 3:0 в пользу «Саутгемптона».
В составе победителей
отличились Джейс Уорд-Праус, Джей Родригес и Душан Тадич. Действующие чемпионы
Англии потерпели уже 11-е поражение в текущем сезоне. В активе у «Лестера» 21
очко, команда занимает 15-е место. У «Саутгемптона» 27 очков и 11-е место.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
22-й тур
Матч
Саутгемптон - Лестер Сити - 3:0 (2:0)
Голы
Уорд-Проуз 26 (1:0). Родригес 39 (2:0). Тадич 86 (3:0 - пен.).
Состав
Саутгемптон: Форстер, ван Дейк (Стивенс, 56), Бертран, Йошида, Соареш, Тадич, Хёйбьерг (Класи, 73), Уорд-Проуз, Ромеу, Рэдмонд, Родригес (Лонг, 80)
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Менди (Олбрайтон, 46), Варди, Грэй, Окадзаки (Муса, 63)
Предупреждения:
нет - Морган, 85
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
22 января 15:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция