Тото Вольф: Уверен, что в «Феррари» найдут какой-то вариант для Джовинацци

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что в «Феррари» не будут разбрасываться своими талантами, поэтому команда сумеет правильно включить в работу своего резервного гонщика Антонио Джовинацци в предстоящем сезоне.

«Я уверен, что в «Феррари» обязательно найдут для него (Джовинацци) какой-нибудь вариант. Тут прекрасный пример – Валттери Боттас. Он год был третьим пилотом «Уильмса», после чего стал основным гонщиком команды», - цитирует Вольфа Autosport.

В 2015 году Джовинацци финишировал вторым по итогам сезона Ф-3, а в прошлом году едва не взял титул GP2, уступив лишь Пьеру Гасли.