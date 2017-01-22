Тото Вольф: Уверен, что в «Феррари» найдут какой-то вариант для Джовинацци
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что в «Феррари» не будут разбрасываться
своими талантами, поэтому команда сумеет правильно включить в работу своего
резервного гонщика Антонио Джовинацци в предстоящем сезоне.
«Я уверен, что в «Феррари»
обязательно найдут для него (Джовинацци) какой-нибудь вариант. Тут прекрасный
пример – Валттери Боттас. Он год был третьим пилотом «Уильмса», после чего стал
основным гонщиком команды», - цитирует Вольфа Autosport.
В 2015 году
Джовинацци финишировал вторым по итогам сезона Ф-3, а в прошлом году едва не
взял титул GP2, уступив лишь Пьеру Гасли.
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