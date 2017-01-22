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Йос Ферстаппен: Макс упорно тренируется, а потом валяется на диване в изнеможении

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Отец гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена Йос, который сам был пилотом Формулы-1, рассказал, что его сын в преддверии старта нового сезона проводит в спортзале практически все свое время и упорно тренируется.

«Каждый вечер Макс просто в изнеможении валяется на диване. Но это хорошо, потому что так он больше молчит. Макс, конечно, спокойный человек, но я чувствую, что он полон энтузиазма из-за высоких ожиданий «Ред Булла».

В «Ред Булле» он в хороших руках, там все идеально организовано. Я ему уже не так нужен, как раньше. Конечно же, я все равно рядом, но не перебарщиваю, - цитирует Йоса Ферстаппена Autosport.

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