Йос Ферстаппен: Макс упорно тренируется, а потом валяется на диване в изнеможении
Отец гонщика «Ред
Булла» Макса Ферстаппена Йос, который сам был пилотом Формулы-1, рассказал, что
его сын в преддверии старта нового сезона проводит в спортзале практически все
свое время и упорно тренируется.
«Каждый вечер Макс просто в
изнеможении валяется на диване. Но это хорошо, потому что так он больше молчит.
Макс, конечно, спокойный человек, но я чувствую, что он полон энтузиазма из-за
высоких ожиданий «Ред Булла».
В «Ред Булле» он
в хороших руках, там все идеально организовано. Я ему уже не так нужен, как
раньше. Конечно же, я все равно рядом, но не перебарщиваю, - цитирует Йоса Ферстаппена
Autosport.
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