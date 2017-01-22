Ожье в четвертый раз подряд выиграл Ралли Монте-Карло

Пилот команды «М-Спорт» Себастьян Ожье стал победителем первого этапа чемпионата мира по ралли – Ралли Монте-Карло.

33-летний гонщик преодолел все 17 спецучастков дистанции за четыре часа и три секунды. Для француза это четвертая победа в Монте-Карло кряду, 39-я в карьере и первая в составе новой команды.

С отставанием в две минуты 15 секунд вторым стал финн Яри-Матти Латвала («Тойота»). Замкнул тройку лидеров партнер четырехкратного чемпиона мира по команде Отт Тянак (+2.57,8).

Стоит отметить, что лидировавший на протяжении большинства дистанции Тьерри Невилль на 13-м спецучастке разбил подвеску, потратил много времени на ремонт и в итоговом зачете расположился на 15-й строчке.

Напомним, второй этап чемпионата мира - Ралли Швеции пройдет с 9 по 12 февраля.

Чемпионат мира по ралли (WRC)

Ралли Монте-Карло

Общий зачет

1. Себастьян Ожье («М-Спорт») – 4:00.03,6

2. Яри-Матти Латвала («Тойота») + 2.15,0

3. Отт Тянак («М-Спорт») +2.57,8

4. Дани Сордо («Хендэ») +3.35,8

5. Крейг Брин («Ситроен») +3.47,7

6. Элфин Эванс («М-Спорт») +6.45,0

7. Андреас Миккельсен («Шкода») +9.32,7

8. Ян Копецкий («Шкода») +12.58,1

9. Стефан Лефевр («Ситроен») +14.43,8

10. Бриан Буффье («Форд») +16.09,4