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Ожье в четвертый раз подряд выиграл Ралли Монте-Карло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ожье в четвертый раз подряд выиграл Ралли Монте-Карло
Источник: WRC

Пилот команды «М-Спорт» Себастьян Ожье стал победителем первого этапа чемпионата мира по ралли – Ралли Монте-Карло.

33-летний гонщик преодолел все 17 спецучастков дистанции за четыре часа и три секунды. Для француза это четвертая победа в Монте-Карло кряду, 39-я в карьере и первая в составе новой команды.

 С отставанием в две минуты 15 секунд вторым стал финн Яри-Матти Латвала («Тойота»). Замкнул тройку лидеров партнер четырехкратного чемпиона мира по команде Отт Тянак (+2.57,8).

Стоит отметить, что лидировавший на протяжении большинства дистанции Тьерри Невилль на 13-м спецучастке разбил подвеску, потратил много времени на ремонт и в итоговом зачете расположился на 15-й строчке.

Напомним, второй этап чемпионата мира - Ралли Швеции пройдет с 9 по 12 февраля. 

Чемпионат мира по ралли (WRC)
Ралли Монте-Карло
Общий зачет

1. Себастьян Ожье («М-Спорт») – 4:00.03,6
2. Яри-Матти Латвала («Тойота») + 2.15,0
3. Отт Тянак («М-Спорт») +2.57,8
4. Дани Сордо («Хендэ») +3.35,8
5. Крейг Брин («Ситроен») +3.47,7
6. Элфин Эванс («М-Спорт») +6.45,0
7. Андреас Миккельсен («Шкода») +9.32,7
8. Ян Копецкий («Шкода») +12.58,1
9. Стефан Лефевр («Ситроен») +14.43,8
10. Бриан Буффье («Форд») +16.09,4 

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