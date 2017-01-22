Александр Кравцов: На исполкоме IBU был нормальный, конструктивный разговор заинтересованных сторон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов поделился своими впечатлениями от бесед на прошедшем исполкоме IBU.

– Это был нормальный, конструктивный разговор двух заинтересованных сторон. Обе стороны стремятся закрыть вопрос, решить его четко в соответствии с законом, регламентом, олимпийской хартией и кодексом Всемирного антидопингового агентства. Все идет в рамках порядка, определенного вышеназванными документами, – цитирует Кравцова агентство «Р-Спорт».

Следующий исполком Международного союза биатлонистов состоится 9 февраля 2017 года. Ожидается, что на нем будут приняты дальнейшие решения по российским биатлонистам до старта ЧМ-2017, который состоится в австрийском Хохфильцене.

В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В результате дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи россиян.