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Александр Кравцов: На исполкоме IBU был нормальный, конструктивный разговор заинтересованных сторон

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов поделился своими впечатлениями от бесед на прошедшем исполкоме IBU.

Это был нормальный, конструктивный разговор двух заинтересованных сторон. Обе стороны стремятся закрыть вопрос, решить его четко в соответствии с законом, регламентом, олимпийской хартией и кодексом Всемирного антидопингового агентства. Все идет в рамках порядка, определенного вышеназванными документами, – цитирует Кравцова агентство «Р-Спорт».

 

Следующий исполком Международного союза биатлонистов состоится 9 февраля 2017 года. Ожидается, что на нем будут приняты дальнейшие решения по российским биатлонистам до старта ЧМ-2017, который состоится в австрийском Хохфильцене.

В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В результате дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи россиян.

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