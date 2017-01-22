Шамиль Газизов: Не хотим раздувать штат футболистов в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о возможных усилениях команды в зимнее трансферное окно.

– Центральный защитник и вратарская позиция, как уже говорил, самые актуальные вопросы для нас сейчас. Что касается центрального защитника, нам бы хотелось, чтобы он появился уже в начале второго сбора. Переговоры мы провели, сейчас вопросы только в деталях. Если все пройдет, как мы хотим, к 26-му числу он появится в команде.

Наверное, в начале второго сбора все решится по вратарской линии. Речь идет о подписании без просмотра. Уровень игрока таков, что просмотр потребоваться не должен.

Уходят игроки, у которых заканчиваются контракты. Мы не хотим раздувать штат футболистов, потому что последние тенденции для нашего клуба таковы, что мы пытаемся обойтись небольшой обоймой футболистов, скажем, 20 игроков. А опасений по поводу того, что кто-то может уйти, нет никаких: если будут предложения, и все будут довольны, мы на это пойдем, то есть в этом плане политика клуба не меняется. Есть кое-какие предложения, но они не устраивают все стороны, – передает слова Газизова ТАСС.

Напомним, в конце декабря прошлого года уфимский клуб возглавил Сергей Семак. До этого бывший капитан сборной России входил в тренерский штаб «Зенита».

Добавим, что текущем чемпионате РФПЛ «Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.