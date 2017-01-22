«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Енисей»
Матч регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Локомотивом-Кубанью» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 85:86.
В составе «Локо» самым
результативным стал Кевин Джонс. У «Енисея» лучшим снайпером стал Владимир
Пичкуров – 16 очков.
«Локомотив-Кубань»
занимает второе место в турнирной таблице. «Енисей» на восьмом месте.
Единая лига ВТБ
Матч
Енисей - Локомотив-Кубань - 85:86
Место и дата
22 января 15:10, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция
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