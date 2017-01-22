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«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Енисей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 85:86.

В составе «Локо» самым результативным стал Кевин Джонс. У «Енисея» лучшим снайпером стал Владимир Пичкуров – 16 очков.

«Локомотив-Кубань» занимает второе место в турнирной таблице. «Енисей» на восьмом месте.

Единая лига ВТБ

Матч

Енисей - Локомотив-Кубань - 85:86

Место и дата

22 января 15:10, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция

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