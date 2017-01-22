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Генеральный менеджер Virtus.pro: Теперь можно спокойно готовиться к Киеву

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о дальнейших планах коллектива по Dota 2.


Напомним, что Virtus.pro покинула Dota Pit Season 5 после поражения от команды Team Faceless со счетом 0:1 в нижней сетке турнира.

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