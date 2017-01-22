Генеральный менеджер Virtus.pro: Теперь можно спокойно готовиться к Киеву
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о дальнейших планах коллектива по Dota 2.
Теперь можно спокойно готовиться к Киеву. Оценивать результаты команды в 1 полугодии мы будем именно исходя из их выступления на Украине.— Roman Dvoryankin (@dvoryrom) 22 января 2017 г.
Напомним, что Virtus.pro покинула Dota Pit Season 5 после поражения от команды Team Faceless со счетом 0:1 в нижней сетке турнира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически