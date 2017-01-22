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Александр Медведев: Для НХЛ было бы глубочайшей ошибкой не направлять своих хоккеистов на ОИ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о возможном руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпийских играх 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).

- Все проблемы со страховками и чартерами полностью решены. Как говорится, «ваша карта бита». Будем ждать ответа. Со стороны НХЛ было бы глубочайшей ошибкой не направлять своих хоккеистов на Олимпиаду. Есть подтвержденная статистика, что интерес к хоккею в Канаде и США, включая финал Кубка Стэнли, существенно выше в год Олимпийских игр, - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомни, что ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, что окончательное решение по этому вопросу ожидается в феврале.

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