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Андрей Дмитриев: Казарин, которого отстранили из-за допингового скандала, продолжает работать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные тренеры и спортсмены, которых подозревают к причастности к применению допинга, продолжают работать. В частности, он назвал имя тренера российских легкоатлетов Владимира Казарина.

«Они, безусловно, работаю с допингом, и они не могут тренироваться без допинга. Казарин - не самая крупная рыба. Я вижу, что тренеры, которые, безусловно, работали с допингом, все еще продолжают работать, как и спортсмены.

Ранее WADA рекомендовала пожизненно отстранить Казарина. Позднее IAAF направила дела по допингу в российском  спорте на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Решение по этому поводу пока обнародовано не было», - цитирует Дмитриева «Р-Спорт».

Напомним, журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 22 января покажет второй фильм о допинге в России. Дмитриев будет героем фильма.

Первый фильм вышел в эфир ARD в декабре 2014 года. После этого WADA создала независимую комиссию, которая занялась расследованием, а по итогам ее работы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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