Андрей Дмитриев: Казарин, которого отстранили из-за допингового скандала, продолжает работать
Российский легкоатлет
Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные тренеры и спортсмены, которых
подозревают к причастности к применению допинга, продолжают работать. В
частности, он назвал имя тренера российских легкоатлетов Владимира Казарина.
«Они, безусловно, работаю
с допингом, и они не могут тренироваться без допинга. Казарин - не самая крупная
рыба. Я вижу, что тренеры, которые, безусловно, работали с допингом, все еще
продолжают работать, как и спортсмены.
Ранее WADA рекомендовала пожизненно отстранить Казарина. Позднее IAAF направила дела по допингу в российском спорте на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Решение по этому поводу пока обнародовано не было», - цитирует Дмитриева «Р-Спорт».
Напомним, журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 22 января покажет
второй фильм о допинге в России. Дмитриев будет героем фильма.
Первый
фильм вышел в эфир ARD в декабре 2014 года. После этого WADA создала
независимую комиссию, которая занялась расследованием, а по итогам ее работы
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство
Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).