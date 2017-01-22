Дмитрий Шляхтин: Дмитриев раздувает ситуацию. Мы отстранили Казарина от работы

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова легкоатлета Андрея Дмитриева. Ранее российский спортсмен заявил, что отстраненные тренеры и спортсмены, которых подозревают к причастности к применению допинга, продолжают работать, и среди них Владимир Казарин.

«ВФЛА разобралась с этой ситуацией еще в прошлом году, меры были оперативно приняты. Были проинформированы все вертикали власти - региональная федерация, региональное министерство и сборная России. Они ездили за свой счет, и это на сегодняшний день никто не запрещает. Более того, временное отстранение не несет никакой юридической ответственности с точки зрения правовых наказаний. Эта ситуация в большей степени раздута господином Дмитриевым.

Тем не менее, после решения IAAF мы исключили его от всех финансовых составляющих - учебно-тренировочных сборов, рабочих ставок, зарплаты и так далее. Человек взял свои деньги и поехал куда угодно. Он мог поехать в сборной США на один стадион тренироваться, заплатить аренду и работать там с кем угодно»,- цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

«Они, безусловно, работаю с допингом, и они не могут тренироваться без допинга. Казарин - не самая крупная рыба. Я вижу, что тренеры, которые, безусловно, работали с допингом, все еще продолжают работать, как и спортсмены», - заявил ранее Дмитриев.

Ранее WADA рекомендовала пожизненно отстранить Казарина. Позднее IAAF направила дела по допингу в российском спорте на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Решение по этому поводу пока обнародовано не было..

Напомним, журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 22 января покажет второй фильм о допинге в России. Дмитриев будет героем фильма.

Первый фильм вышел в эфир ARD в декабре 2014 года. После этого WADA создала независимую комиссию, которая занялась расследованием, а по итогам ее работы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).