Дмитрий Шляхтин: Дмитриев раздувает ситуацию. Мы отстранили Казарина от работы
Президент Всероссийской федерации
легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова легкоатлета
Андрея Дмитриева. Ранее российский спортсмен заявил, что отстраненные тренеры и спортсмены, которых
подозревают к причастности к применению допинга, продолжают работать, и среди
них Владимир Казарин.
«ВФЛА разобралась с этой
ситуацией еще в прошлом году, меры были оперативно приняты. Были
проинформированы все вертикали власти - региональная федерация, региональное
министерство и сборная России. Они ездили за свой счет, и это на сегодняшний
день никто не запрещает. Более того, временное отстранение не несет никакой
юридической ответственности с точки зрения правовых наказаний. Эта ситуация в
большей степени раздута господином Дмитриевым.
Тем не менее, после решения
IAAF мы исключили его от всех финансовых составляющих - учебно-тренировочных
сборов, рабочих ставок, зарплаты и так далее. Человек взял свои деньги и поехал
куда угодно. Он мог поехать в сборной США на один стадион тренироваться,
заплатить аренду и работать там с кем угодно»,- цитирует Шляхтина «Р-Спорт».
«Они, безусловно, работаю
с допингом, и они не могут тренироваться без допинга. Казарин - не самая крупная
рыба. Я вижу, что тренеры, которые, безусловно, работали с допингом, все еще
продолжают работать, как и спортсмены»,
- заявил ранее Дмитриев.
Ранее WADA рекомендовала пожизненно отстранить
Казарина. Позднее IAAF направила дела
по допингу в российском спорте на
рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Решение по
этому поводу пока обнародовано не было..
Напомним, журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил, что 22 января покажет
второй фильм о допинге в России. Дмитриев будет героем фильма.
Первый
фильм вышел в эфир ARD в декабре 2014 года. После этого WADA создала
независимую комиссию, которая занялась расследованием, а по итогам ее работы
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство
Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).