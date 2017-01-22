«Томь» возьмет на первый сбор двух игроков из Ливии

В понедельник «Томь» отправится на первый зимний сбор в Турцию.

Команда начнет подготовку к сезону в следующем составе: Алексей Солосин, Максий Бордачев, Евгений Баляйкин, Кирилл Ковальчук, Валерий Чуперка, Артем Попов, Алексей Пугин, Павел Голышев, Павел Кудряшов, Александр Мелихов («Томь-М»), Антон Митерев («Томь-М»), Дмитрий Осипов («Томь-М»), Александр Букачев («Томь-М»), Никита Гвинейский («Томь-М»), Антон Макурин («Томь-М»), Дмитрий Сасин («Томь-М»), Александр Соболев («Томь-М»), Егор Шамов (22 года, вратарь, первую половину сезона провел в ПФЛ за «Динамо» Брянск), Антон Иванов (22 года, центральный защитник, первую половину сезона провел в ПФЛ за «Динамо-2» Москва), Александр Горбатюк (31 год, центральный защитник, первую половину сезона провел в РФПЛ за тульский «Арсенал»), Илья Кухарчук (26 лет, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ в «Енисее»), Кирилл Костин Кирилл (22 года, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ за «Зенит-2»), Никита Саламатов (22 года, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ за «Зенит-2»).

Также на сбор с томичами отправятся два игрока из Ливии: 19-летний полузащитник Осама Албедви и 20-летний нападающий Муфтах Тактак.

В Турции команда проведет 4 контрольных матча: 29 января с московским «Динамо», 31 января - с хорватским «Сплитом», 3 февраля - с ярославским «Шинником» и 6 февраля - с черногорской «Будучностью».

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