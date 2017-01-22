Германия выиграла женскую эстафету в Антерсельве, Россия – пятая
На этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Германии.
За сборную Германии выступали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Второй стала сборная Франции, которая отстала от победительниц на 24,2 секунды. За них выступали Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон и Мари Дорен Абер. Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунгалдьер и Доротея Вирер принесли сборной Италии третье место. Вирер на последнем круге обогнала украинку Юлию Журавок, и украинская команда в итоге стала четвертой.
Сборная России заняла пятое место. За российскую команду выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова.
Кубок мира
Антерсельва (Италия)
Эстафета
Женщины, 4x6 км
1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер) 1.09.12,4 (0+12)
2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер) +24,2 (0+8)
3. Италия (Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунгалдьер, Доротея Вирер) + 33,4 (0+9)
4. Украина (Юлия Журавок, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина) + 37,5 (0+6)
5. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова) + 1.16,0 (0+5)
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.