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Германия выиграла женскую эстафету в Антерсельве, Россия – пятая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Германии.

За сборную Германии выступали  Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Второй стала сборная Франции, которая отстала от победительниц на 24,2 секунды. За них выступали Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон и Мари Дорен Абер. Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунгалдьер и Доротея Вирер принесли сборной Италии третье место. Вирер на последнем круге обогнала украинку Юлию Журавок, и украинская команда в итоге стала четвертой. 

Сборная России заняла пятое место. За российскую команду выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова.

Кубок мира
Антерсельва (Италия)
Эстафета
Женщины, 4x6 км

1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер) 1.09.12,4  (0+12)
2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер) +24,2 (0+8)
3. Италия (Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунгалдьер, Доротея Вирер) + 33,4 (0+9)
4. Украина (Юлия Журавок, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина) + 37,5 (0+6)
5. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова) + 1.16,0 (0+5)

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

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