«Монако» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место в чемпионате Франции
«Монако» дома крупно обыграл «Лорьян» (4:0) в 21-м туре чемпионата Франции.
У хозяев поля отличились Габриэл Бошилья (24-я и 28-я минуты) и Валер Жермен (37-я и 59-я).
Монегаски с 48 очками вернулись на первое место, их сегодняшний соперник с 18 баллами остался на последней строчке.
В следующем туре «Монако» 29 января сыграет на выезде с «ПСЖ», а «Лорьян» днем ранее примет «Дижон».
Матч
Голы
Бошилиа 24 (1:0). Бошилиа 28 (2:0). Жермен 37 (3:0). Жермен 59 (4:0).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Менди, Силва (Лемар, 64), Бошилиа, Бакайоко (Моутинью, 69), Жермен (Мбаппе, 74), Фалькао
Лорьян: Лекомт, Морейра, Пейбернье, Лаутоа (A. Wakaso, 46), Сиани, Ле Гофф, Мвуемба, Марво, Кафу (Меслоб, 46), Кабо (Филиппото, 49), Уорис
Предупреждения:
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
22 января 17:00, Луи II, Онлайн-трансляция