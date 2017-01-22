Екатерина Глазырина: Лежку безупречно отработала, а в стойке немножко наверх ушел выстрел

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Антерсельве (Италия).

— В индивидуальной гонке на стойке у меня плохо получалась стрельба, поэтому на ней больше сосредоточилась, чем на лыжном ходе. Лежку безупречно отработала, а в стойке немножко наверх ушел выстрел. Это не первая моя эстафета, была готова к тому, что побегу. Накануне специально делала подводящую тренировку. Третий этап, не столь привычный для меня, все-таки удался, — сказала Глазырина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России заняла в эстафете пятое место. За российскую команду выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова.