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Екатерина Глазырина: Лежку безупречно отработала, а в стойке немножко наверх ушел выстрел

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Антерсельве (Италия).

— В индивидуальной гонке на стойке у меня плохо получалась стрельба, поэтому на ней больше сосредоточилась, чем на лыжном ходе. Лежку безупречно отработала, а в стойке немножко наверх ушел выстрел. Это не первая моя эстафета, была готова к тому, что побегу. Накануне специально делала подводящую тренировку. Третий этап, не столь привычный для меня, все-таки удался, — сказала Глазырина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России заняла в эстафете пятое место. За российскую команду выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова.

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