Виктория Сливко: Лежа сработала отлично, а на стойке просто задохнулась

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия). Напомним, что российская команда заняла пятое место.

«Готовилась только к эстафете. Чувствовала себя хорошо, но когда побежала гонку, тяжело дышалось. Почувствовала это еще на пристрелке. В итоге, лежа сработала отлично, а на стойке просто задохнулась. Закрыла дополнительными патронами, дотерпела, но последний круг дался мне очень тяжело, не могла ни за кем зацепиться, — цитирует Сливко «Матч ТВ».

Напомним, что выиграла гонку сборная Германии.

Кубок мира

Антерсельва (Италия)

Эстафета

Женщины, 4x6 км

1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер) 1.09.12,4 (0+12)

2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер) +24,2 (0+8)

3. Италия (Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунгалдьер, Доротея Вирер) + 33,4 (0+9)

4. Украина (Юлия Журавок, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина) + 37,5 (0+6)

5. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова) + 1.16,0 (0+5)