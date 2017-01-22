Виктория Сливко: Лежа сработала отлично, а на стойке просто задохнулась
Российская биатлонистка
Виктория Сливко поделилась впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира по
биатлону в Антерсельве (Италия). Напомним, что российская команда заняла пятое
место.
«Готовилась только
к эстафете. Чувствовала себя хорошо, но когда побежала гонку, тяжело
дышалось. Почувствовала это еще на пристрелке. В итоге, лежа
сработала отлично, а на стойке просто задохнулась. Закрыла дополнительными
патронами, дотерпела, но последний круг дался мне очень тяжело,
не могла ни за кем зацепиться, — цитирует Сливко «Матч ТВ».
Напомним, что выиграла гонку
сборная Германии.
Кубок мира
Антерсельва (Италия)
Эстафета
Женщины, 4x6 км
2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер) +24,2 (0+8)
3. Италия (Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунгалдьер, Доротея Вирер) + 33,4 (0+9)
4. Украина (Юлия Журавок, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина) + 37,5 (0+6)
5. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова) + 1.16,0 (0+5)