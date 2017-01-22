Федор Канарейкин: Формат Матча звезд, который был опробован КХЛ, удался

Тренер сборной дивизиона Чернышева и главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от прошедшего Матча звезд КХЛ.

- Этот формат, который был опробован, удался. Зрители остались довольны, какого качества хоккей они увидели. Первые две-три смены были с улыбками на лице, но матч всех захватывал, в конце это уже выглядела как календарная игра - все хотели выиграть, - передает слова Канарейкина ТАСС.

Напомним, Сборная дивизиона Чернышева взяла верх над командой дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ со счетом 3:2.