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Федор Канарейкин: Формат Матча звезд, который был опробован КХЛ, удался

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер сборной дивизиона Чернышева и главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от прошедшего Матча звезд КХЛ.

- Этот формат, который был опробован, удался. Зрители остались довольны, какого качества хоккей они увидели. Первые две-три смены были с улыбками на лице, но матч всех захватывал, в конце это уже выглядела как календарная игра - все хотели выиграть, - передает слова Канарейкина ТАСС.

Напомним, Сборная дивизиона Чернышева взяла верх над командой дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ со счетом 3:2.

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