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«Арсенал» вдесятером вырвал победу у «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Арсенал» дома обыграл «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии. 

У хозяев поля отличился Шкодран Мустафи (59-я минута) и Алексис Санчес (90-я - с пенальти), у гостей - Андре Грэй (90-я - с пенальти).

Отметим, что с 65-й минуты «канониры» играли вдесятером: удаление заработал Гранит Джака. 

Команда Арсена Венгера набрала 47 очков и вышла на второе место. Ее сегодняшний соперник с 26 баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 31 января примет «Уотфорд», а «Бернли» в тот же день сыграет дома с «Лестером».

Матч

Арсенал - Бёрнли - 2:1 (0:0)

Голы

Мустафи 59 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.). Грэй 90 (2:1 - пен.).

Состав

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Паулиста, Джака, Рэмзи, Озил (Бельерин, 89), Жиру (Уэлбек, 87), Айвоби (Коклен, 69), Санчес

Бёрнли: Хитон, Ми, Кин, Уорд, Лоутон, Хендрик (Бартон, 73), Бойд, Дефур (Воукс, 77), Марни (Тарковски, 76), Барнс, Грэй

Предупреждения:

Мустафи, 90 - Лоутон, 59; Марни, 74; Барнс, 90

Удаления:

Джака, 66 - нет

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

22 января 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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