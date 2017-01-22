«Арсенал» вдесятером вырвал победу у «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ
«Арсенал» дома обыграл «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличился Шкодран Мустафи (59-я минута) и Алексис Санчес (90-я - с пенальти), у гостей - Андре Грэй (90-я - с пенальти).
Отметим, что с 65-й минуты «канониры» играли вдесятером: удаление заработал Гранит Джака.
Команда Арсена Венгера набрала 47 очков и вышла на второе место. Ее сегодняшний соперник с 26 баллами - на 13-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 31 января примет «Уотфорд», а «Бернли» в тот же день сыграет дома с «Лестером».
Матч
Голы
Мустафи 59 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.). Грэй 90 (2:1 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Паулиста, Джака, Рэмзи, Озил (Бельерин, 89), Жиру (Уэлбек, 87), Айвоби (Коклен, 69), Санчес
Бёрнли: Хитон, Ми, Кин, Уорд, Лоутон, Хендрик (Бартон, 73), Бойд, Дефур (Воукс, 77), Марни (Тарковски, 76), Барнс, Грэй
Предупреждения:
Мустафи, 90 - Лоутон, 59; Марни, 74; Барнс, 90
Удаления:
Джака, 66 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
22 января 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция