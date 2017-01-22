Массимилиано Аллегри: Иногда у меня появляется безумная идея, и я пробую ее на поле
Главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Лацио» в 21-м
туре чемпионата Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
В этом матче «Ювентус»
сыграл по схеме 4-2-3-1.
«Парадоксально, но с таким
количеством атакующих игроков мы очень мало позволили создать «Лацио». Во время
нынешней недели я не думал так играть, но на следующее утро после тренировки я
решил, что что-то нужно менять. На вчерашней пресс-конференции перед матчем я
говорил, что этот вариант возможен, но не верил, что это возможно.
Манджукич отходил назад
вовремя, потому что в более молодом возрасте он уже играл на этой позиции. У
него есть вечный двигатель, он даже после финального свистка сохраняет силы. Он
очень хорошо сыграл как в плане обороны, так и в плане техники.
Я не такой уж теоретик, но
иногда у меня появляется сумасшедшая идея, и я пробую ее на поле. При этом
важно понимать, что ты делаешь», - цитирует Аллегри Football Italia.
У
хозяев поля отличились Пауло Дибала (5-я минута) и Гонсало Игуаин (16-я).
Команда из Турина с 48 очками продолжает лидировать в таблице серии А, римляне с 40 баллами на данный момент - четвертые. В следующем туре «Ювентус» 29 января сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Лацио» днем ранее примет «Кьево».
Матч
Голы
Дибала 5 (1:0). Игуаин 17 (2:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер (Бардзальи, 74), Бонуччи, Кьеллини, Хедира, Куадрадо, Асамоа, Пьянич, Игуаин (Пьяца, 87), Манджукич, Дибала (Ринкон, 82)
Лацио: Маркетти, Фортуна, де Врей, Раду (Лукаку, 60), Ломбарди (Мугрия, 66), Милинкович-Савич, Билья (Джорджевич, 60), Пароло, Патрик, Андерсон, Иммобиле
Предупреждения:
нет - Раду, 19; Иммобиле, 26; Пароло, 83
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
22 января 14:30, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция