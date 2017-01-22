Массимилиано Аллегри: Иногда у меня появляется безумная идея, и я пробую ее на поле

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Лацио» в 21-м туре чемпионата Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

В этом матче «Ювентус» сыграл по схеме 4-2-3-1.

«Парадоксально, но с таким количеством атакующих игроков мы очень мало позволили создать «Лацио». Во время нынешней недели я не думал так играть, но на следующее утро после тренировки я решил, что что-то нужно менять. На вчерашней пресс-конференции перед матчем я говорил, что этот вариант возможен, но не верил, что это возможно.

Манджукич отходил назад вовремя, потому что в более молодом возрасте он уже играл на этой позиции. У него есть вечный двигатель, он даже после финального свистка сохраняет силы. Он очень хорошо сыграл как в плане обороны, так и в плане техники.

Я не такой уж теоретик, но иногда у меня появляется сумасшедшая идея, и я пробую ее на поле. При этом важно понимать, что ты делаешь», - цитирует Аллегри Football Italia.

У хозяев поля отличились Пауло Дибала (5-я минута) и Гонсало Игуаин (16-я).

Команда из Турина с 48 очками продолжает лидировать в таблице серии А, римляне с 40 баллами на данный момент - четвертые. В следующем туре «Ювентус» 29 января сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Лацио» днем ранее примет «Кьево».