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Массимилиано Аллегри: Иногда у меня появляется безумная идея, и я пробую ее на поле

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Лацио» в 21-м туре чемпионата Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

В этом матче «Ювентус» сыграл по схеме 4-2-3-1.

«Парадоксально, но с таким количеством атакующих игроков мы очень мало позволили создать «Лацио». Во время нынешней недели я не думал так играть, но на следующее утро после тренировки я решил, что что-то нужно менять. На вчерашней пресс-конференции перед матчем я говорил, что этот вариант возможен, но не верил, что это возможно.

Манджукич отходил назад вовремя, потому что в более молодом возрасте он уже играл на этой позиции. У него есть вечный двигатель, он даже после финального свистка сохраняет силы. Он очень хорошо сыграл как в плане обороны, так и в плане техники.

Я не такой уж теоретик, но иногда у меня появляется сумасшедшая идея, и я пробую ее на поле. При этом важно понимать, что ты делаешь», - цитирует Аллегри Football Italia.

У хозяев поля отличились Пауло Дибала (5-я минута) и Гонсало Игуаин (16-я).

Команда из Турина с 48 очками продолжает лидировать в таблице серии А, римляне с 40 баллами на данный момент - четвертые. В следующем туре «Ювентус» 29 января сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Лацио» днем ранее примет «Кьево».

Матч

Ювентус - Лацио - 2:0 (2:0)

Голы

Дибала 5 (1:0). Игуаин 17 (2:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер (Бардзальи, 74), Бонуччи, Кьеллини, Хедира, Куадрадо, Асамоа, Пьянич, Игуаин (Пьяца, 87), Манджукич, Дибала (Ринкон, 82)

Лацио: Маркетти, Фортуна, де Врей, Раду (Лукаку, 60), Ломбарди (Мугрия, 66), Милинкович-Савич, Билья (Джорджевич, 60), Пароло, Патрик, Андерсон, Иммобиле

Предупреждения:

нет - Раду, 19; Иммобиле, 26; Пароло, 83

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

22 января 14:30, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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